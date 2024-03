Kõige raskematel juhtudel on maksmata jäetud ligi 100 000 euro eest makse. Maksuamet plaanib esitada suurematele maksukohustuse eirajatele kuriteoteate, mis viib nad kohtu alla. Maksuamet teatas, et jätkab OnlyFansi jälgimist, et tuvastada rohkem isikuid, kes makse ei maksa.