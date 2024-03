Poolteist kuud kestnud julgestuskontrolli, masinate vahetamist, seadistamist ja testimist lõppes nädala jagu tähtajast varem. Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juhi Tarvi Pihlakase sõnul saavad reisijad nüüdsest julgestuskontrolli läbida senisest mugavamalt: «Reisijad ei pea enam käsipagasist vedelikke, sülearvuteid ja teisi suuri tehnikaseadmeid välja võtma ja eraldi kasti asetama – see vähendab reisija jaoks ka julgestuskontrollis viibimise aega.» Pihlakas lisab, et uue põlvkonna julgestuskontrolli seadmed firmalt Rapiscan Systems aitavad tagada julgestuskontrolli läbilaskevõimet ka reisijate arvu kasvades.

See tähendab, et käsipagasisse saab paigutada kõik suuremad šampoonid, päiksekreemid ja hambapastatuubid, aga ka karastusjoogid ja vedelal kujul toiduained. Siiski tuleb veenduda, et käsipagasi kaal jääks lennufirma kehtestatud kaalu piiresse. Arvestama peab ka sellega, et samad vedelike mahupiirangud ei kehti veel kõigis lennujaamades, mistõttu võib juhtuda, et tagasilennul ei saa suuremas mahus vedelikke käsipagasisse panna.