Prisma avaldas, kui palju tõuseb lihavõttenädalal valgete munade müük

«On ootuspärane, et lihavõtete eel ja ajal kasvab nõudlus valgete munade järele. Veidi üllatuslikum on, et suuremat huvi tuntakse ka vutimunade vastu, mida kasutatakse erinevates roogades,» sõnas Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

«Kaks korda rohkem ostetakse võid, mis on jõuluperioodi müügitasemega võrdväärne. Samuti kahekordistub paljude piimatoodete, näiteks kohupiimakreemide, pashade ja muu müük,» lisas Niitaru.

Sarnaselt teiste riigipühadega kasvab ka vahukoore ja pärmi müügimaht, mis viitab tema sõnul sellele, et pühadel ajal armastavad inimesed kodus küpsetada. Need, kes kodus ei küpseta, ostavad lihavõtteperioodil pagaritoodetest kohupiimaküpsetisi. «Eriti armastatud on sellel hooajal pasha kook, pasha ja lihavõttesai ehk kulitš, mille populaarsus kasvab veelgi slaavi lihavõtete ajal,» ütles Niitaru.

Soome maiustus Eesti poodides

Prisma sortimendis on ka Soome pühaderoog mämmi, mis on valmistatud rukkijahust ja rukkilinnasest ning seda süüakse tavaliselt suhkru ja külma koore või piimaga. Mämmi on Soomes väga populaarne ning seda hõrgutist on erinevat sorti, näiteks vanilje, soolakaramelli ja lagritsa maitsega.

Soomes on kodu kaunistamine lihavõtete ajal väga populaarne ning viimastel aastatel on kasvanud käsitöötarvete, näiteks dekoratiivsulgede, paberiliimi ja teibi müük. Mullu kasvas palmipuudepühale eelneval nädalal Prisma emafirma S Grupi kauplustes liimide ja teipide müük eelnevate nädalatega võrreldes umbes 50 protsenti.