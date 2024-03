Lightyear: 7,7 miljardit eurot Eesti inimeste hoiuseid teenib imeväikest intressi

Lightyear kommenteeris, et Eestis oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär veebruaris küll 3,75 protsenti, kuid kõrgema tootluse saab praegu turul olevate tähtajaliste hoiuste lahendustena raha lukustamise hinnaga.

Jaanuaris avaldatud uuring näitas, et 18 protsendil eestlastest puudub säästupuhver, 14 protsenti saaks kogutud säästudega hakkama ühe kuu ning 43 protsenti vaid kolm kuud. Selliste numbrite juures on eriti oluline, et tarbijal oleks võimalus oma säästudelt teenida tugevat tootlust, hoides raha samal ajal kergelt kättesaadavana.