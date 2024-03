Swedbank: euribori naasmist 0 protsendi juurde me siiski ilmselt ei näe

Ühe täiesti tavalise keskpanga täiesti tavaline ülesanne on tagada stabiilse ostujõuga raha ja selle ringlemine. Sisuliselt tähendab see, et keskpank on pankade pank. Euroopa Keskpanga (EKP) rahapoliitika siht on hoida euroala aastast hinnatõusu 2 protsendi lähistel. See töö ei ole kergete killast – juhitakse tahavaatepeegli abil ja ette vaadatakse läbi prognooside märtsis, juunis, septembris ja detsembris.