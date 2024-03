Ehkki Trump on alati soovinud näidata ennast tegelikust jõukamana, on ta siiski rikas olnud kogu oma elu. Tema varandus, mille väärtus ulatus kõrghetkel 3,1 miljardi dollarini, on koosnenud peamiselt kinnisvarast. Selleks, et saada kinnisvara tagatisel odavamat laenu, on nii tema ise kui ka tema ettevõte aastakümneid deklareerinud kinnisvara väärtust suuremana, kui see tegelikult oli.