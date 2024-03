Keskpanga värske prognoosi järgi on Eesti majanduskasvu väljavaated pärast kaheaastast mõõna paranenud. Energia- ja toormehinnad on langenud, tarneahelad taastunud ja hinnatõus aeglustunud. Suures osas on taastunud ka Eesti inimeste ostujõud ja kuigi jaemüük on võrreldes 2022. aastaga veel tunduvalt väiksem, peitub põhjus osalt ka selles, et 2022 osteti väga palju tooteid ette.