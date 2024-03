Vetostaja Orbáni juhitud Ungari majandus kasvab ainult toetuste najal

Meedias on viimasel ajal Ungari peaministrist Viktor Orbánist tähelepanuväärselt palju räägitud. Seda paraku enamasti seoses sellega, kuidas ta Ukraina abistamist takistab või Putinit libavalimiste võidu puhul õnnitleb. Lisaks muidugi lood sellest, kuidas EL-i fondidest talle mett moka peale määrimiseks raha jagatakse, et Ukraina toetusrahad pääseksid viimaks liikuma.

Mullu 0,8 protsenti langenud Ungari majandus peaks sel aastal kasvama 2,4 protsenti. Prognoosid põhinevad eeldusel, et Ungari saab EL-i toetusi. Üldhinnangu järgi on nende tähtsus Ungari majanduskasvule umbes kaks protsendipunkti, seega kui see prognoosidest välja jätta, jääb kasv nullilähedaseks.