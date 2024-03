Kuidas otsustada, kas juhtida ettevõtte finantse ise või osta see teenus sisse?

Meie praktika näitab, et just praegu, eelseisvate perioodide eelarveid planeerides, mõtlevad paljud juhid sellele, kas tasub oma ettevõttes finantsjuhtimise funktsiooni (sarnaselt IT toele) hoida ettevõttesiseselt või osta see teenus sisse. Trendi on märgata just noorema generatsiooni juhtide seas, kes on näinud, milliseid eeliseid see pakub. Enne otsuse langetamis ton aga tark analüüsida plusse ja miinuseid.