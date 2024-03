Eamets: majanduslanguse põhi ei pruugi siiski käes olla

Samas tõdes Eamets, et sõltub, mis sektoriga on tegemist. «Aga eks Eesti Panga ülesanne ongi süstida majandusse natuke rohkem optimismi, kui seal täna on. Tõsi on ka see, et nagu esitlusel märgiti, on energiahinnad ja toormehinnad langenud, inflatsioon aeglustunud ja tekkinud ka lootus, et aasta teises pooles hakkavad intressid langema,» tõdes ökonomist pressiteates.