Finantsettevõttejuht: Eesti Panga majandusprognoos annab lootust

«Väga hea uudis on see, et euroala hinnakasv pidurdub jätkuvalt ja on jõudmas kahe protsendi juurde, mis on Euroopa Keskpanga eesmärk. See annab lootust, et juba tükk aega kõrgel püsinud intressimäärad hakkavad pikkamisi langema ja laenuraha seeläbi odavnema, mis annab ettevõtjatele, eriti majanduse alustalaks olevatele VKEdele, kindlust taas investeerima hakata ja tarbijatele julgust jälle suuremaid oste teha,» märkis Sõnitsar.