Tarbijakaitse: mõistlik oleks, et Elisa laseks paketti vahetada ilma lisatasuta

Postimees kirjutas täna Elisa, et sulgeb alates 1. maist vanad paketid ja pakub klientidele asenduseks kõrgema hinna ja suurema andmemahuga pakette. Paraku need kliendid, kes tahavad ise uut paketti valida, peavad maksma 10,17 eurot paketivahetustasuks.

Seetõttu peavad paketivahetuse eest maksma need kliendid, kes valivad endale ise paketi, mis on nende praegusest teenusest odavam. Elisa pakutud paketi vastuvõtmine on aga teenustasuta. Sellisesse olukorda sattus Postimehe poole pöördunud Elisa klient, kellele nende pakutud pakett ei sobinud.