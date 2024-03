FOTOD ⟩ Miks seisab Tallinnas ilma katuseta ja autoromudega ümbritsetud ärimaja?

Hoonest möödudes avaneb kaootiline vaatepilt – maja peal ja seda ümbritsevas aias on üksteise peale laotud ehitusmaterjalid, mõned hoone aknad on trellitatud ja üks neist on kinni müüritud. Sõiduteepoolsel küljel seisavad tihedalt rivis veoauto treiler, väikebuss ja sõiduautod. Kuna sõiduautode ja väikebussi rehvid on tühjad ja autod määrdunud, siis jääb mulje, et need on seal ilmselt juba pikka aega seisnud.