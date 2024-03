Küsimusele, kas tema arvates muutub midagi või jääb olukord samaks, vastas Sõõrumaa, et muutused on võimalikud alles pärast seda, kui uus linnavalitsus on end kurssi viinud. «Ma arvan, et praegune linnavalitsus on kinnisideega oma asju ajanud,» märkis Sõõrumaa.