Tööandja küsib: «Töötajad on läbinud asbestiga töötamiseks väljaõppe, oleme koostanud tööohutuse plaani, olemas on ka riskianalüüs ja oleme kursis, et peame seitse päeva enne asbestitöö alustamist sellest tööinspektsioonile teada andma. Seadusest lugesin, et töötajatele tuleb tervisekontroll korraldada enne asbestitolmuga kokkupuudet. Mida see tähendab?»