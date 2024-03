Ekspert selgitab: miks töötajad ei tohiks kasutada tööseadmeid eraasjadeks?

Selline seadmete ristkasutus kujutab tegelikult tõsist ohtu nii töötajale kui tööandjale.

Kuigi piir töö ja kodu vahel on aja jooksul hägustunud, pole ei seadusandluses ega tavades midagi isiklike ja tööseadmete vahel muutunud – tööarvuti ja -telefon on endiselt tööandja vara, mis laenatakse töötajale tööülesannete täitmiseks. Nagu see sai töötajale töö tegemiseks antud, saab selle talt ka ära võtta. Kasvõi selleks, et seadet uuendada.

Probleemid on kiired tekkima

Tööandja eesmärk on kaitsta ettevõtet ja töötajaid. Kui see peaks tähendama viirusega nakatunud arvuti tehaseseadetele lähtestamist, seda ka tehakse. Ja kui töötaja hoidis arvutis oma olulisi isiklikke asju, kaovad protsessi käigus ka need. Kui aga peaks töötajaga töösuhe lõppema, kaob töötaja valdusest ka seade – koos kõigi (isiklike) andmetega.

Tööseade on tööandja omand ning sellega talitatakse nii, nagu reeglid ette näevad. Harilikult keegi küll tööseadme kasutamist isiklike toimingute tegemiseks ei keela, ent see on töötaja vastutusel.

Kõige lihtsam ja mõistlikum põhimõte, mida tööseadmega järgida võiks, on see, et see ongi vaid tööasjade jaoks. Kui tööarvutis pole sisse logitud erameili, Facebooki ning seal ei hoita lapse sünnipäevapilte, ei ole ka muret, kui tööseade kaob, katki läheb, tehaseseadetele lähtestatakse või töösuhte lõpus tagasi võetakse.