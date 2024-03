Toidutootjad uuest maksumõttest: see on nõrgamõistuslik

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) toetab magustatud jookide maksustamist Eestis ja tegi ettepaneku maksustada ka magustatud piimajoogid ja naturaalsed mahlad. Sealjuures soovitab WHO tõsta maksumäära sedavõrd, et toote hind tarbijale kallineks vähemalt 20 protsenti, et sellisel moel tagada maksustatud toodete tarbimise langus.