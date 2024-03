Algas Grenardi Groupi 10 protsendilise intressiga võlakirjade märkimine

2023. aasta auditeerimata konsolideeritud majandustulemuste kohaselt ulatus AS Grenardi Groupi netokäive 18 miljoni euroni.

Balti riikide ehete jaemüügiettevõte AS Grenardi Group (GRENARDI ja GIVEN kaupluste emaettevõte) avas täna kõigis kolmes Balti riigis avaliku võlakirjaemissiooni summas 12 miljonit eurot, fikseeritud intressimääraga 10 protsenti ja kolmeaastase tähtajaga. Võlakirjade märkimine kestab kuni 15. aprillini ja on avatud institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele.