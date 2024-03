Eksperdid kinnisvarasektorist: ebakindlus pole kuhugi kadunud

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Ardi Roosimaa ütles, et ettevõtted on läbi elanud enneolematu kulude tõusu. «Kunagi varem pole professionaalsus ja tähelepanu detailidele olnud kinnisvaraprojekti õnnestumise jaoks nii määrava tähtsusega. Kasumit teenitakse ja kaotatakse isegi juba planeerimisetapis! See on üleskutse nii era- kui ka avalikule sektorile,» ütles Roosimaa.