Kapitali kaasamine muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks ja saatis riigikokku eelnõu, millega tõstetakse väärtpaberite avalikul pakkumisel väärtpaberiprospekti koostamise nõude lävend seniselt viielt miljonilt kaheksa miljoni euroni. Samal ajal on ühtlustamisel ka nõuded, mille alusel pakkuda väärtpabereid Baltikumis lihtsustatud korras.

«Meie kapitaliturg on olnud üsna pankadekeskne ja mujalt kapitali kaasamine on ettevõtete jaoks keeruline ja kulukas. Koostöös Läti ja Leeduga ühtlustame nõudeid, mille alusel saab aktsiaid pakkuda kuni kaheksa miljoni euro ulatuses lihtsustatud korras. See võimaldab ettevõtetel väiksemate kuludega kapitali kaasata kogu Baltikumis korraga,» sõnas Võrklaev.