Soome pikendas suurstreiki. Logistik selgitab, milline on selle mõju Eestile: takistused tekitavad turbulentsi

Soome ametiühingute keskliit SAK teatas eelmisel nädalal, et poliitiline streik jätkub märtsi lõpuni. Teade tekitas põhjanaabrite tööandjate leeris nördinud reaktsiooni. Eksportivate ettevõtete hinnangul on senised tööseisakud juba niigi toonud enam kui miljardi euro suuruse kahju ja see üha kasvab, kuna tootmine on häiritud.