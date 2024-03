Kuidas mõjutavad rünnakud Vene rafineerimistehastele hindu Eesti tanklates?

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul omab sõda Ukrainas laiemat mõju kui üksnes konflikt sõdivate riikide pinnal ning üks osa sellest on muutus energiahindades - kogu maailmaturul kaubeldav nafta ja naftatoodete hinnad on sõjategevuse tulemusena tõusnud ning seeläbi on kerkinud ka Eesti tanklates müüdavate kütuste hinnad.