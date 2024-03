Kaubandus-tööstuskoda soovitab tõsta kohustusliku auditi piirmäärasid

Eelnõuga tahab rahandusministeerium tõsta seniseid audiitortegevuse seaduses sätestatud raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse müügitulu ning varade piirmäärasid peamiselt 25 protsenti. Ka kaubanduskoja poole on ettevõtjad korduvalt pöördunud murega, et viimaste aastate kiire inflatsiooni tõttu on auditi ja ülevaatuse piirmäärad jäänud liiga madalaks.