Vene keskpank: hinnatõus on intresside langetamiseks liiga kiire ja tarbimislaene võetakse ülearu palju

Statistikaamet Rosstat teatas hiljuti, et hinnad tõusid veebruaris Venemaal 7,7 protsenti ehk kiiremini kui jaanuaris registreeritud 7,4 protsenti. Vene valitsus on ametlikult seadnud eesmärgiks nelja protsendi suuruse aastainflatsiooni. Keskpanga juhi sõnul on nende eesmärk pidurdada inflatsiooni juba selle aasta lõpuks vähemalt 4,5 protsendini.