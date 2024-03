Kauppalehti: Tallinna kallid hinnad peletavad Soome turiste

Kuna lihavõtted on turismis kiire aeg, siis analüüsisid Kauppalehti korrespondendid, kuidas turismil maailmas läheb. Ajakirjanike sõnul oodatakse selleks aastaks nii Itaalias, Saksamaal kui New Yorgis uusi rekordeid. Samas nenditakse, et Tallinna kallis hinnatase ei soosi enam isegi soomlaste üle lahe reisimist.