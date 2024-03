Kinnisvaraturul oodatakse turvatunnet

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et turg toimib, kuid tehinguid tehakse väga ettevaatlikult. «Inimesed ootavad turvatunnet, mis on viimaste aastate sündmustega väga tugeva löögi saanud. Konjunktuuriinstituudi poolt koostatav tarbijate kindlustunde indikaator kinnitab püsivalt madala (-35) tulemusega sama – rahvas on mures ja mure ajal ei kiputa suuri otsuseid langetama,» selgitas Sooman. «Turg ootab positiivseid uudiseid, olgu selleks laenuraha odavnemine või sõjategevuse lõppemine, kuid praegu ollakse arusaadavatel põhjustel äraootavad,» lisas ta.