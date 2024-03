Tööinspektsioon: diivan töökoja nurgas ei kvalifitseeru puhkeruumiks

Puhkeruum peab tööinspektsiooni sõnul olema puhkamiseks sobiv, sisustatud laudade ja seljatoega istmetega. Kindlasti ei sobi puhkeruumiks kohandada töökoja nurka, kus muuhulgas hoitakse näiteks veel ohtlikke kemikaale. Eriti, kui neid kemikaale ladustatakse samal riiulil, kus on ka toidunõud. Lisaks on osade kemikaalide ohutuskaardil kirjas, et neid tuleb hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast.

Töötajatel, kes puutuvad kokku näiteks taimekaitsevahendietega, peab olema ka pesemisruum, sest pärast taimekaitsetöö lõpetamist tuleb end üleni pesta ja riided vahetada. Lisaks on oluline, et taimekaitsetöö vaheajal pestakse nägu ja käsi.

«Taimekaitsevahendiga kokku puutunud riided tuleb pesta iga kord pärast kasutamist. Ehk lisaks sellele, et töötajatel peab olema võimalus ennast peale tööd pesta – see tähendab, et olemas on riietus- ja duširuum –, peab tööandja organiseerima ka tööriiete pesemise,» kirjutab Tööelu portaalis tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.