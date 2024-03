Rumeenia ja Bulgaaria liituvad viimaks Schengeniga, tarbijad kardavad hinnatõusu

Rumeenia ja Bulgaaria, mis mõlemad on EL-i liikmed alates 2007. aastast, lükati 2022. aasta lõpus tagasi suurest Schengeni tsoonist, mille piires saab üle 400 miljoni inimese vabalt reisida ilma kontrollita sisepiiridel. Toona oli nende liitumise vastu peamiselt Austria, kus arvati, et nende riikide välispiirid on nõrgalt kontrollitud.