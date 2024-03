Pank: Euroopa rekordilisel aktsiate rallil on veel ruumi tõusta

Citigroup tõstis Stoxx 600 indeksi aasta lõpu eesmärki 540 punktile varasemalt 510 punktilt, mis on Bloombergi jälgitud strateegide seas kõrgeim. Nad nimetasid aktsiatele soodsate teguritena kasvavat kindlustunnet intressimäärade alandamise suhtes, paranevaid vaateid ülemaailmsele majanduskasvule ja nõrgemat USA dollarit.

Euroopa aktsiad tõusid üheksandat nädalat järjest, mis on parim tõus alates 2012. aastast. Ralli on tingitud investorite lootusest, et keskpangad hakkavad varsti intressimäärasid alandama.