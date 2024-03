Paldiski sadam loodab saada tuulegeneraatorite transpordikeskuseks

«Tehnika, keskosad, kus on mootor ja kust elektrit toodetakse, need tulevad Euroopast: Hispaaniast, Hollandist, Taanist. Aga suuremad osad, tiivikud, tulevad Indoneesiast, on tulnud ka Indiast ja Hiinast. Ja torud tulevad samamoodi Indiast,» ütles Esteve tegevjuht Üllar Raad ERR-ile.

Kuigi esialgu ühtegi teist suurt tuuleparki Eestisse rajama ei hakata (need on alles projekteerimisfaasis), loodab sadam, et Paldiski kaudu jõuavad tuugenid ka Lätti ja Leetu. Leedu idaossa on juba Paldiski kaudu tuulikuid viidud.