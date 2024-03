Grab2Go jäi mullu 416 700 euroga kahjumisse

Grab2Go müügistrateegia fookuses on apteegid, tanklad ja mugavuspoed. Apteekide sektoris on Grab2Go teinud pilootprojekti koostöös Rapla Risti keskuse Benu apteegiga, kuhu paigaldati Grab2Go esimene seade septembris 2022. Kuna tegemist on selles valdkonnas uudse lahendusega, siis koostöös ravimiametiga toimusid täiendavad muudatused ja testimised, et seadme pakutav ohutus ja kvaliteet vastaksid samaväärselt tavaapteegiteenuse nõudmistele. Ametliku kuuekuulise tähtajalise loaga käivitati Grab2Go esimene seade mullu 29. märtsil.

Tanklakettide sektoris teatas Grab2Go 9. augustil, et on allkirjastanud kavatsuste kokkuleppe Terminal AS-iga, et luua autonoomse iseteeninduspoe lahendus. Koostöö on hetkel ootel seadmele sobiva asukoha leidmiseni. Mugavuspoodide sektoris on ettevõttel jätkuvalt koostööleping R-Kioskiga. Koostöö on hetkel kliendi asukoha ja ajalise planeeringu faasis.