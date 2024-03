Kuidas teenida praegusel ajal korteri üürimisega kasumit?

Kinnisvara tuleks remontida

Kas kinnisvarahindade langus on selleks korraks lõplikult läbi, on veel raske öelda. Just see on põhjus, miks eelnimetatud jutumärkides üüriäri ajajad turult nagu tina tuhka kadunud on. Nüüd on aga üüriäri egiidi all tekkinud uus ja palju mõtestatum subkultuur, kes ei lahmi pimesi laenulepingutele allkirju alla ning ei kuhja suvalisi kortereid kokku, vaid mõtlevad ja kalkuleerivad hoolega, mida nad tegelikult teevad.

Kõnealune subkultuur nimelt viljeleb kinnisvara väärtustamist. Kui turg ei anna, siis tuleb ise teha. Kaasnev üüritulu on lihtsalt heaks instrumendiks, mille abil jooksvad kulud madalamad hoida, kuniks investor oma tegelikku äriplaani tasapisi ellu viib. Äriplaani peamine eesmärk on leida võimalikult paljude puudustega ning vähefunktsionaalne vara ja see võimalikult väheste kuludega uuesti funktsionaalseks muuta.

Toon näite. Kui puitmaja uberikus pole isegi privaatset tualettruumi või pesemisvõimalust, siis selle tekitamine on oskusliku tegutsemise korral üsna odav. Näiteks kaks tuhat eurot. Või viis tuhat eurot. Vahet pole. Tähtis on see, et kui kõnealune summa odavalt kätte saadud korterisse investeerida, siis tõuseb korteri väärtus mitte investeeringusumma võrra, vaid näiteks kolm või viis korda rohkem. Loogiline – ilma tualetita korterit ei tahagi keegi naljalt osta ja omanik on õnnelik, kui selle eest sandikopikad kätte saab. Toimiva kanalisatsiooniga korter liigub aga uuesti kaubeldavate varade nimekirja ning hoopis uue hinnataseme pealt.

Kui seda kõike on võimalik teha nii, et üürnik natuke ka igas kuus tagasi maksab, muutub investeering veelgi kasumlikumaks. Kuid veel kord – tegemist ei ole klassikalises mõttes üüriäriga, vaid vara väärtustamisega. Just niimoodi on võimalik ka kehval ajal kinnisvaraturul raha teenida.