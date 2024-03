SEB hoiatab: levivad palgakontoga seotud pettused

«Skeem on suunatud ettevõttetele ja riigiasutustele ehk kõigile, kes maksavad välja töötasusid – näiteks, personalitöötajatele ja osakonna juhtidele, kellel on ligipääs palga süsteemidele. Petturid esitlevad end ettevõtte või asutuse töötajana ning teavitavad emaili kaudu oma soovist muuta palga laekumise kontot selliselt, et edaspidi hakkaks töötasu laekuma uuele arvelduskontole. Sagedased on olukorrad, kus töötaja e-postkasti on eelnevalt sisse häkitud ning meil saadetakse töötaja isiklikust postkastist, mistõttu on saatja meiliaadress õige. Lisaks genereerivad petturid ka uusi meiliaadresse, mis võivad olla väga sarnased õigele emailile,» rääkis SEB turbejuht Kätlin Kukk.