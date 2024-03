Remonditööde nutirakendus hakkab oma töödele kindlustust pakkuma

Duuabli eesmärk on aidata kaasa ehitussektori digitaliseerimisele, et väiketööde teenused oleksid nii era- kui ka äriklientide vajadustele tuginedes alati mugavalt kättesaadavad. Duuabli kaasasutaja Tavi Maastiku sõnul on remonditeenuseid otsivate inimeste seas tõusnud nõudlus aga teatava kindlustunde järele.

«Meie platvormiga on liitunud tuhandeid kvalifitseeritud remondi – ja ehitustööde tegijaid, kelle tööde rahulolu on seni kõrget hinnatud. Küll aga leidub nii Eestis kui ka mujal maailmas ikka olukordi, kus erinevatel põhjustel võib ilmneda mõni probleem pärast tööde lõppu. See koostöö võimaldab meil olla teerajaja suurema usalduse ehitamiseks osapoolte vahel,» räägib Maastik.

Esimese suurema kasvuaasta selja taha jätnud Duuabl plaanib sellel aastal laieneda ka uutele turgudele ning tegeleda aktiivsemalt rahakaasamisega kasvu kiirendamiseks. «Suurtele turgudele liikudes on kindlustuskaitse klientide selge ootus ja tingimus meile,» lisab Maastik.

Cacheti kaasasutaja ja COO Kalle Palling rõhutab platvormitööde kasvavat populaarsust kogu maailmas, tuues esile vajadust optimaalsete kindlustuslahenduste järele. «Oleme uhked, et oleme selle arengu esirinnas, kasutades oma teadmisi, et pakkuda terviklikku kindlustuslahendust, kombineerides tehnoloogia ja kindlustuskaitse, mis on mõeldud platvormitöötajate ja jagamismajanduse platvormide ainulaadsetele vajadustele,» sõnab Palling.

Cachet on spetsialiseerunud digitaalsete, paindlike ja andmepõhiste kindlustuslahenduste väljatöötamisele, mis on kohandatud platvormitöötajatele ja jagamismajanduse platvormidele. Cachet tegutseb Baltimaades, Poolas ja Rootsis ning kavatseb sel aastal laieneda Põhjamaades veelgi. Nende klientide hulka kuuluvad teiste seas Bolt Drive, Ryde, VOI ja Fleetfox.

Duuabl Duuabl on 2021. aastal turule tulnud remondi-ja väiketööde platvorm, mis töötab viimase miili põhimõttel. Ettevõtte asutasid Aare Sule, Kaspar Triebstok, Kerli Tootsmann ja Tavi Maastik. Duuabl eesmärk on muuta väiketööde teenused hõlpsasti kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks. Duuabli teenusega on liitunud üle 10 000 kasutaja ning platvorm on peamiselt suunatud ärikliendile. Cachet Cachet on Eesti kindlustustehnoloogia ettevõte, mis arendab digitaalseid, paindlikke ja andmepõhiseid kindlustuslahendusi platvormitöötajatele ja jagamisplatvormidele. Hedi Mardisoo ja Kalle Palling asutasid Cacheti 2018. aastal eesmärgiga edendada jagamismajandust ja platvormitööd, muutes kindlustusteenuseid õiglasemaks ning vähendada nendega seotud riske. Ettevõttel on EL-i maaklerilitsents ja 20+ strateegilist kindlustuspartnerit. Ettevõttes töötab 22 inimest.