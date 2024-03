Eestlased valisid kõige jätkusuutlikuma brändi

Sama tiitli pälvis ka Rimi Läti. Rootsi ettevõte SB Insight viis uuringu läbi kaheksas riigis, milles osales üle 80 000 inimese, ja hinnati rohkem kui 1600 ettevõtet.

Rimi jätkusuutlikkuse valdkonna juht Katrin Bats nendib rõõmuga, et selline tunnustus on pikaajalise teadliku töö tulemus. Tema sõnul on nii kõrge tunnustuse saavutamine julgete ja aeg-ajalt vastuvoolu käivate otsuste ja oluliste huvigruppide kaasamise tulemus, millega on kaasnenud ka avatus ausale ja kriitilisele tagasisidele.

Katrin Bats on jätkusuutlikkuse valdkonnas tegutsenud üle 13 aasta ning tunnistab, et on olnud aegu, kus tema nägemus oli veel ajast ees ning hea kolleeg tuletas aeg-ajalt meelde, et jätkusuutliku brändi ülesehitamine võtabki aega. «Täna on nendel sõnadel eriline tähendus ning võin kinnitada, et oleme oma ettevõttes pidanud loobuma paljudest majanduslikult atraktiivsetest pakkumistest, mis on läinud vastuollu meie jätkusuutlike põhimõtetega.»

Bats meenutab, et Rimi oli üks esimesi jaekette, mis keelas energiajookide müügi alla 16-aastastele lastele. «Sellised otsused ei ole lihtsad, kuna võivad tunduda finantsiliselt ebamõistlkud, kuid oleme teatud asjades endale kindlaks jäänud. Sama kindlalt oleme hoidnud põhimõtet, et Rimi lettidelt leiab ainult kestlikku kala ja seni ei käitu samal moel mitte ükski teine Eesti jaekett. Meie jaoks on oluline, et kalad oleksid püütud nende arvukust vähendamata ja elukeskkonda rikkumata,» märgib Bats.