OÜ Hiiu Turvas senine tootmisala Hiiumaal on ammendatud. Praeguseks on alade korrastamine lõpusirgel ning taastatud tootmisala on kavas riigile tagasi anda käesoleva aasta sügisel. Tegevuse jätkamist uues kohas planeeriti ette pikalt ja investeeringute mahuks planeeriti ligi kümme miljonit eurit. Nimelt taotleti esimene luba uuringute alustamiseks riigilt juba 14 aastat tagasi.