Kinnisvaraekspert: peagi saab senisest lihtsamini kodulaenu

Igor Habali sõnul kehtivad Eestis tegutsevatele kommertspankadele eluasemelaenu väljastamise miinimumnõuded, et inimesed liiga suuri riske ei võtaks. «Seni pidid pangad Eestis maksimaalset laenuvõimekust hinnates arvestama, et inimene oleks võimeline probleemideta tasuma kas laenulepingus toodud intressimäära, millele on lisatud kaks protsendipunkti või kuueprotsendilist aastaintressi, olenevalt, kumb on kõrgem,» rääkis Habal.