Kuus ebatavalist, kuid menukat investeerimisvõimalust

«Tänapäeval on palju erinevaid investeerimisviise, kuid jõukuse suurendamiseks on vaja kindel olla, et tehtud finantsotsused oleks pikaajaliselt kasumlikud. Oluline on jälgida, et enne investeerimisotsust saadakse valdkonnast aru ning mõistetakse turu trende. Samas on võimalik ka läheneda selliselt, et endale huvipakkuvast, kuid tundmatust valdkonnast tehakse hobi ning pärast enda süvitsi kurssi viimist alustatakse investeerimisega,» ütles Luminori investeerimis- ja pensionitoodete arendusjuht Hannes Kuusk.