Investorid panustavad eurooplaste tarbimisele

Pigem vastupidi. Majandusleht Financial Times kirjutab, et investorid panustavad Euroopa turismi-, jaekaubandus- ja luksuskaupade aktsiatele, sest usutakse majanduse peatset taastumist ning et inimesed hakkavad rohkem puhkusereisidel käima ja luksuskaupu soetama.