Selle aasta oodatuim IPO võis olla aktsiamull

Üleliia kära avaliku esmapakkumise ehk IPO ümber ei olnud. Vaid Reuters kirjutas nädala alguses, et pakkumine märgiti kuni viiekordselt üle. Financial Times kirjutas teemaga kursis olevatele allikatele viidates eile, et lõplik ülemärkimine oli koguni kümnekordne.

Tundub, et nii oligi, sest aktsia lõplikuks märkimishinnaks jäi 34 dollarit – selliseks kujunes eile kauplemist alustanud väärtpaberi avamishind. Aktsia sümbol New Yorgi börsil on RDDT ning ettevõtte väärtuseks kujunes 6,4 miljardit dollarit, kirjutab The Wall Street Journal.