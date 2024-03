KALTSUKATE KÕRGAEG ⟩ Hinnad tõusevad, kuid kasutatud riiete äri kogub Eestis hoogu

Tartus on Humanal veel üks tavakontseptsioonil tegutsev pood, kuid infojuhi sõnul nad ei karda, et kliendid tee sinna unustavad. «Kuperjanovi tänava poes on teistsugune valik, samuti on huvi teise ringi riiete järele tõusuteel, sest pidevalt kasvab nende osakaal, kes soovivad teha keskkonnasäästlikke tarbimisotsuseid, näiteks eelistades korduskasutust uute riiete ostmisele,» ütles ta.