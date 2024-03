Redditi börsidebüüt algas suure tõusuga

Eksperdid eeldasid, et aktsia hind kujuneb kõrgeks. «Pakkumine on üsna piiratud ja nõudlus on suur, nii et mul on tunne, et sellest saab kuum IPO,» ennustas Georgetowni ülikooli Psarose finantsturgude ja -poliitika keskuse direktor Reena Aggarwal täna hommikul. «Redditi jaoks on hea uudis see, et see on kuum turg.»