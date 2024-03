Uuring ⟩ Tulumaksutagastus läheb igapäevakulutusteks ja investeeringuteks

Tulumaksu tagasi saajatest 42 protsenti tunnistasid, et see läheb igapäevakulutusteks. 19 protsenti kinnitas, et investeerib saadud raha uuesti ning teeb sissemakse kolmanda samba pensionifondi. 10 protsenti vastanutest kasutavad tagastust, et aktsiatesse ja väärtpaberitesse investeerida, teatas pank.