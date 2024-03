Raul Eamets: aprillis oodatud keskpanga intressilangetust ei tule

PMI indeks võtab Eametsa sõnul kokku sektori ootused lähitulevikuks, vaadatakse uusi tellimusi, varude seisu, tootmist, tarnijate pakkumisi ning tööturu seisundit. «Üldine Euroala PMI indeks näitab kerget olukorra paranemist märtsis võrreldes veebruariga. Samas riigiti on tulemused erinevad, Prantsusmaal olukord natuke halvenes ja Saksamaal natuke paranes. Mõlemas riigis jääb indeksi väärtus alla 50, mis tähendab, et ollakse siiski nö languse või kokkutõmbumise faasis,» märkis Bigbanki peaökonomist.

Bloomberg ennustab mõlemale riigile selle aasta esimeses kvartalis sisuliselt nullkasvu.

Nii nagu ka Eestis läheb ka Euroopas teenindussektoril paremini kui tööstussektoril – PMI kasvas 50,2-lt 51,1, ehk tegemist on kerge kasvu ootustega. Bloombergi analüütikud prognoosivad 2024. aasta esimese kvartali inflatsiooniks 2,6 protsenti, mis on ainult ühe kümnendiku võrra madalam kui oli hinnatõus eelmise aasta lõpus. Igal juhul on see kõrgem kui keskpanga sihtinflatsioon kaks protsenti. See on ka põhjus, miks Eametsa sõnul keegi ei räägi enam intresside langetamisest aprillis.

Euroopa Keskpanga intressidest sõltub euribor, mis mõjutab paljude inimeste kodulaenu ja autoliisingu makseid.

Euroopa Keskpanga president Lagrant rõhutas oma kõnes kolmapäeval, et Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu võib suure tõenäosusega baasintresse alandada selle aasta juunis. «Aga nagu ikka öeldakse, et see kõik sõltub andmetest ja eks sihttasemest kõrgemat inflatsiooni toidab palgatõus. Aasta lõpu (neljanda kvartali ) palgatõus oli eurotsoonis 4,6 protsenti. Seda on natuke palju.

Palgatõusu jätkumise kasuks räägivad stregilained Euroopas ja me tegelikult täna veel ei tea, milliseks nende erinevate streikide mõju üldisele palgatõusule kujuneb,» kommenteeris Eamets. Kui ametiühingud on edukad ja palgakasv Euroopas jätkub, toidab see ka inflatsiooni ja intresside langus võib tema sõnul vabalt nihkuda sügisesse.