Ericsson Eesti juht: 5G-tooted on võrreldes 4G-seadmetega palju energiasäästlikumad

Kõik maailma suuremad ettevõtted on seadnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse süsinikujalajälge, et toetada ülemailmset võitlust kliimasoojenemise vastu. Microsoft, Alphabet, HP on seadnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse emissioone ning Apple lubanud aastaks 2030 minna täielikult üle taastuvenergiale.

Sarnaseid ambitsioonikaid eesmärke on seadnud ka Eestis tegutsevad ettevõtted. Üheks suunanäitajaks on rahvusvahelisse kontserni kuuluv tehnoloogiaettevõtte Ericsson Eesti, kes plaanib saavutada oma tegevustes null-heite aastaks 2030 ning kogu tarneahelas aastaks 2040. Kusjuures viimane tärmin on 10 aastat varem kui ÜRO poolt seatud eesmärk. «Arendame riistvara, tarkvara, teenuseid ja lahendusi, mis on disainitud pidades silmas toote elutsüklit – püüeldes kõrge energiatõhususe ja jätkusuutliku disainivaliku suunas,» kirjeldas tegevusi ettevõtte tegevjuht Sirli Männiksaar.

Kusjuures eesmärgi täitmine ei lõppe, kui toode on müüdud. Selleks, et tagada jätkusuutlikkus ka toote elutsükli lõpus, kogutakse tooted turult tagasi ja suunatakse materjalid kontrollitud partnerite kaudu uuesti ringlusesse.

Uued tootmisüksused luuakse null-heite eesmärkide järgi

«Taastuvenergia kättesaamine Eesti turult on meile väga oluline. Saavutamaks 2030. aasta eesmärki, oleme võtnud tähelepanu alla Ericsson Eesti tegevuste energiatõhustamise kütte ja jahutuse osas, süsinikuneutraalse siselogistika ning eraldi tähelepanu all on energia kasutamise vähendamine,» rääkis Männiksaar.