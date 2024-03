USA keskpank vaimustas Aasia investorid, kulla hind hüppas ilusa numbrini

USA keskpanga kolmapäevaselt istungilt midagi ootamatut ei tulnud. Keskpanga sõnum oli, et plaanis on jääda senise intressikärpimise plaani juurde, kuid inflatsioon pole veel seal, kus peaks olema. Hiljutine inflatsiooni kerkimine pole plaane muutnud. Sellel aastal on keskpangal kavas teha kolm intressikärbet.