GRAAFIKUD ⟩ Uuring: inimeste valmisolek rohetoodete eest rohkem maksta on vähenenud

Kantar Emori värskest uuringust selgub, et kuigi enamik Eesti inimesi peab toodete ja teenuste tarbimisel nende keskkonnasõbralikkust pigem oluliseks, on selle tähtsustamine kahe eelneva aastaga võrreldes veidi langenud. Samuti on vähenenud valmidus keskkonnasõbralike toodete-teenuste eest rohkem maksta.