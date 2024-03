Jaan Tallinn: tehisaru võib ohustada tervet inimkonda

Tallinn kirjeldab tehisaru ohtlikkust nii: «Kujutage ette väikest liivakasti, kus asub inimkond. Ühes kohas käib sõda, teises kohas käib teine sõda. Seal on ka mingisugune majandus. Keskel on ÜRO. Ja eemalt tuleb suur AI teerull. Küsimus on selles, kas see teerull õnnestub seisma panna või mitte.»