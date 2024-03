Balti ehtemüüja pakub 10-protsendilise intressiga võlakirju

Võlakirjaemissiooni korraldaja on AS Signet Bank, õigusnõustamist pakub advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.

Signet Banki investeerimispanganduse juhataja Kristiāna Janvare ütes, et kogenud emitendina, kellel on juba kaks võlakirjaemissiooni Nasdaqi nimekirjas, on AS Grenardi Group suurepärane näide sellest, kuidas ettevõte saab kapitaliturgudelt rahastamist edukalt oma kasvustrateegia saavutamiseks kasutada. «Läbi avaliku pakkumise saavad nii Balti jaeinvestorid kui ka grupi lai klientuur võimaluse investeerida võlakirjadesse ja ühineda grupi investorite lojaalsusprogrammiga.»