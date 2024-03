Selgusid parim kodumaine piimatoode, valmistoit ja magustoit

Piimatoodete seas oli sel aastal populaarne keefir erinevate põnevate maitsetega, mille seast kujunes ka tänavune võidutoode. «See, et keefirijoogile on lisatud Tartu teadlaste avastatud ja põhjalikult uuritud probiootikumi, teeb tootest põneva kombinatsiooni,» lisas Kuldjärv.

Tema sõnul oli konkurents äärmiselt tihe ka magustoitude kategoorias. «Siin domineerisid jäätised, kus on lettidele tulnud palju erinevaid põnevaid maitseid ja juba tuntud toodete uuendusi. Enim sai komisjonilt siiski punkte tofust tehtud batoonike, mis on huvitav taimne alternatiiv piimapõhisele kohukesele ja väga hea maitsega,» ütles Kuldjärv.

Hindamispäevale tagasi vaadates tõi komisjoni esimees välja üleüldisema kiirele eluviisile orienteeritud toiduvaliku. «Kimchid, kastmed, keefirijoogid, valmistoidud, püreed – hakkas silma, et suur hulk konkursile esitatud tooteid võimaldavad kiiret nii-öelda jooksu pealt tarbimist – on väiksemates pakendites, mugavalt taassuletavad, kiirelt ampsatavad, tihti tarbitavad ka külmalt. Aga samas on rõõm tõdeda, et järeleandmisi ei ole seejuures tehtud tervise poolelt, vaid tooted on samas ka järjest funktsionaalsemad ning pööravad tähelepanu tervislikule toitumisele,» kommenteeris Kuldjärv tänapäevase elustiili mõju toidutoodetele.